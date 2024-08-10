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Классическая раскладушка HMD Barbie засветилась в базе данных TENAA

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Компания HMD подтвердила глобальный запуск телефона HMD Barbie, и его характеристики стали известны благодаря сертификации TENAA.

Классическая раскладушка HMD Barbie засветилась в базе данных TENAA

Этот классический раскладной телефон, как и ожидалось, не является смартфоном и ориентирован на узнаваемость бренда.

Устройство оснащено 2,8-дюймовым TFT-экраном с разрешением 240 x 320 пикселей, а также небольшим дополнительным дисплеем размером 1,77 дюйма и разрешением 128 x 160 пикселей, который не был виден на представленных изображениях.

Телефон работает на одноядерном процессоре с тактовой частотой 1,05 ГГц и имеет всего 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти, что позволяет использовать его в основном для звонков и текстовых сообщений. Память можно расширить до 32 ГБ с помощью карты micro-SD.

Классическая раскладушка HMD Barbie засветилась в базе данных TENAA

Устройство поддерживает 4G LTE и питается от аккумулятора емкостью 1450 мАч, который легко заменяется. Оно также оснащено единственной задней камерой со светодиодной вспышкой.

Дизайн телефона выполнен в ярком розовом цвете с большим логотипом Barbie на крышке и контрастной серебристой отделкой задней панели. Размеры устройства составляют 108 x 55 x 18,9 мм, а вес — 123 грамма.

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