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Раскладной Honor Magic V Flip впервые представлен на реальных фотографиях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

В сети появились реальные изображения складного смартфона Honor Magic V Flip, которые подтверждают ранние утечки о его дизайне. На фото видно большой внешний дисплей и задняя камера.

Раскладной Honor Magic V Flip впервые представлен на реальных фотографиях

Устройство имеет узкие рамки вокруг дополнительного экрана, а основная камера двойная и может выполнять роль фронтальной камеры.

На нижней части устройства расположен логотип Honor. По сообщениям, Honor Magic V Flip может быть выпущен в середине или в конце июня.

Раскладной Honor Magic V Flip впервые представлен на реальных фотографиях

Складной смартфон Honor Magic V Flip обещает поразить пользователей самым большим внешним экраном, когда-либо помещавшимся в телефон-раскладушку. В закрытом состоянии толщина устройства составляет от 15 до 17 мм.

По данным сертификации 3C, устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Будут доступны две версии телефона: дорогая и относительно доступная, которые могут отличаться камерами и характеристиками начинки.

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