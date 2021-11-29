Расходы «Нефтехимика» на зарплату за год выросли на 16% — до 315 млн рублей

Президент хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов в интервью поделился информацией о финансовом положении команды.

Глава ХК сообщил, что в 2021 году бюджет «Нефтехимика» вырос на 45 миллионов, сумму повышения пола зарплат Континентальной хоккейной лиги. Этого должно хватить на комфортную работу спортсменов.

В регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» занимает 7-е место в Восточной конференции. По результатам 32-х матчей команда набрала 34 очка. Ближайший матч клуб из Нижнекамска проведет с «Авангардом» 30-го ноября. Эксперты БК Pin-up, приложение которой можно скачать здесь, уже подготовили свои котировки на результаты встречи.

Стоит отметить, что бюджет «Нефтехимика» в прошлом году уменьшился в два раза. По словам Ларионова, тогда пришлось формировать команду, укладываясь в пол зарплат, который на тот момент составлял 270 млн рублей. Остальных денежных средств с трудом хватало на другие нужды — на поездки, проживание, питание, проведение учебно-тренировочных сборов, закупку формы, клюшек, обмундирования, выплаты зарплаты сотрудникам клуба.

51-летний директор клуба выразил надежду на сохранение социальных программ, несмотря на смену собственника на комбинате (75% акций компании «Нижнекамскнефтехимик», который содержит команду, были проданы в 2021 году «Сибуру»).