Rarlab и Tern выпустили сумку в стиле WinRAR

Компания Rarlab, разработчик популярного программного обеспечения WinRAR, объединилась с французским брендом Tern для создания сумки, оформленной в стиле культового логотипа приложения.

На сумке изображены три сложенные книги пурпурного, зелёного и синего цветов.

В аккаунте WinRAR X был анонсирован новый мерч с юмористическим постом, который упоминает, что многие пользователи никогда не платят за программу, хотя лицензия стоит 29 долларов. Пост задаёт вопрос, что может быть лучше, чем купить сумку WinRAR для поддержки программы, за которую вы не платили.

WinRAR предлагает 40-дневную пробную версию, но пользователи могут продолжать использовать программу без оплаты, закрывая всплывающее окно с напоминанием. Это позволяет многим людям пользоваться полным функционалом без ограничений.

Сумка изготовлена из веганской кожи и имеет регулируемый плечевой ремень. Она обладает одним жёстким отделением и закрывается магнитной застёжкой.

Размеры сумки составляют 21,4 см x 14 см x 7 см, а стоимость — 115 евро (примерно 119 долларов). Ожидается, что поставки начнутся в апреле.