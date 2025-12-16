Ранний слив iOS 26 раскрывает новые функции Apple и планы на 2025–2027 годы

Прототип iPhone с ранней сборкой iOS 26 стал источником утечки, позволившей заглянуть на будущие устройства и функции Apple. Анализ кода выявил несколько значимых нововведений, хотя часть из них остаётся неясной, так как это внутренние обозначения.

Среди аппаратных новинок упоминается неизвестное домашнее устройство с архитектурой J229 — возможно, это новая камера Apple или отдельная база для Home Hub. Также в коде встречаются функции второго поколения AirTag, включая улучшения Bluetooth, работы с низким зарядом и расширенные возможности отслеживания. Появились упоминания AirPods с запланированными на весну 2026 года функциями: контекстные напоминания, распознавание разговоров, визуальный поиск, точное определение местоположения на улице и управление подключением в помещении. Для Vision Pro зафиксирован флаг «Enable AUSM Enhanced Room Spatializer» с отметкой весны 2026 года.

В программной части обнаружены новые функции iOS 26 и iOS 27. Среди них Health+ — сервис с ИИ для здоровья, планируемый на весну 2026 года, расширение Live Captions на новые языки, доступ автозаполнения кредитных карт в сторонних приложениях осенью 2026 года, а также обновления Siri, Freeform, Journal, Wallet и Photos. Для 2027 года в коде упоминаются функции для отслеживания сна на iPad и Mac.

Область доступности и удобства также получает обновления: Live Captions, Background Sounds v2, расширенный доступ к клавиатуре macOS, функции Magnifier и Live Listen, Tilt to Scroll, а также новые возможности для CallKit и ConversationKit. В сфере финансов и почтовых сервисов появляются функции для Apple Card и обновления Mail и Podcasts. Для visionOS предусмотрены инструменты создания стикеров и эмодзи.

При этом следует учитывать, что планы Apple могут меняться: функции могут быть отложены, удалены или перенесены на другие сроки, поэтому эта информация отражает состояние разработки на июнь 2025 года.