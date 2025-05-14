РАН протестировала очистку песка в Анапе с помощью растительного масла

Учёные Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (ФИЦ ПХФ и МХ РАН) разработали технологию очистки замазученного песка с побережья Анапы с применением растительного масла. Согласно данным лабораторных экспериментов, эффективность метода достигает 99,8%.

В основу технологии положено использование экологически безопасных растительных масел — подсолнечного, рапсового и кукурузного. Они одновременно выполняют две ключевые функции: снижают вязкость мазута и способствуют высвобождению связанного с ним песка. Благодаря уменьшению плотности нефтепродукта становится возможным разделение песка и мазута с помощью фильтрации или отстаивания.

Дополнительно специалисты отмечают, что компоненты растительных масел легко эмульгируются с простыми поверхностно-активными веществами, что позволяет полностью очистить песок от остатков нефтепродуктов. Технология подходит также для обработки гальки и ракушечника.

В настоящее время способ проходит стадию патентования — уже подана заявка на изобретение. Разработка нацелена на рекультивацию загрязнённых участков черноморского побережья, в первую очередь в районе Анапы, где в последнее время были зафиксированы случаи сильного загрязнения прибрежного грунта мазутом.