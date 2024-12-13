Ракеты с ядерным двигателем сократят полеты на Марс с 2 лет до нескольких месяцев

Компании Ad Astra и Space Nuclear Power Corporation начали совместную работу над созданием комбинированной ядерно-электрической силовой установки для ускорения полетов по Солнечной системе.

Ad Astra разрабатывает плазменный двигатель, а Space Nuclear Power обеспечивает источник энергии на основе ядерного распада.

Ожидается, что испытания прототипа начнутся в конце десятилетия, а коммерциализация — к середине 2030-х годов, что значительно сократит время полета к Марсу.

Ad Astra занимается проектированием электрического ракетного двигателя VASIMR более 20 лет. Этот ионный двигатель использует мощные электромагнитные поля для ионизации и ускорения топлива, создавая высокоскоростной плазменный выброс.

Однако традиционные источники энергии, такие как солнечные батареи и радиоизотопные источники, не могут обеспечить необходимую мощность для работы VASIMR.

SpaceNukes предлагает поддержку, имея опыт в разработке ядерных реакторов. В 2018 году компания представила прототип космического ядерного реактора мощностью 1 кВт и планирует создать 10-кВт источник с длительной работой.

Совместные усилия компаний могут привести к созданию интегрированной установки, которая позволит сократить время путешествия до Марса до нескольких месяцев вместо двух лет, как это возможно с современными химическими двигателями.