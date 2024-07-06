Radius эксклюзивно для Японии выпустила наушники в виде котенка

Новые наушники были представлены в Японии и их не планируют продавать на других рынках.

Radius решила сделать модель наушников в виде котенка, а часть средств с их продажи направить в приюты и фонды помощи животным.

Новинка поставляется в кейсе, напоминающем лежанку, в которой спит кот. Кот может быть белым, бежевым или темно-синим, а снизу кейса есть три световых индикатора зарядки в форме рыб.

Несмотря на то, что наушники сделаны из пластика, они имеют мраморную текстуру и узор. Производитель утверждает, что каждый наушник имеет уникальный узор, поэтому цвет правого и левого наушников может отличаться значительно.

Особенностью HP-C28BT является звуковое оформление. Наушники издают звуки мурчания и мяукания при подключении, сопряжении и других действиях.

Технические характеристики наушников Radius HP-C28BT включают связь по Bluetooth 5.3, поддержку кодеков AAC и SBC, автономность до 3,5 часа без подзарядки от кейса и до 40 часов с подзарядкой, драйверы размером 1 мм, диапазон частот 20-20 000 Гц, защиту от воды и пыли по стандарту IPX4, вес 30 грамм и комплектацию, включающую инструкцию, амбушюры разных размеров (S, M, L) и USB-кабель.