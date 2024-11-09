Рабочие промокоды для Genshin Impact в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года для игроков Genshin Impact доступно несколько промокодов, которые позволяют получить различные внутриигровые награды, такие как примогемы, моры, руды и другие ценные предметы. Эти коды предоставляют возможность получить бонусы без необходимости тратить реальные деньги. Вот актуальные промокоды для игры на текущий момент.
Рабочие промокоды на ноябрь 2024 года:
- PAGG9M78TJBQ – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой
- MTLF6DKA7PQZ – 30 000 моры, 3 единицы татако, 3 единицы чипсов из злакофруктов, 3 единицы чаши из злакофруктов
- HVQAUTYB8NKE – 20 000 моры, 15 единиц опыта искателя приключений, 10 единиц волшебной руды усиления
- AEXK6S4U93CF – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 единицы хризантемы
- UTLO4OA55PA7 – 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой
- EMVDL6W28D8A – 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой
- SVMCJ1398A18 – 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой
- PPBL281426WC – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 лотоса кальпалата
- SBUEMJB449D9 – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы
- WTXV36M1J6CO – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы
- DEOB21CK9Y6N – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы
- HVDLLZ29Y26W – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы
- LA5E77CLZX5V – 60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений
- DT4BZD5RT5U9 – 60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений
- GENSHINGIFT – 50 примогемов, 3 книги опыта героя
Промокоды с стрима обновления 5.2 (8 ноября 2024):
- 6ALMWAVKLK35 – 100 примогемов, 10 волшебной руды усиления
- JS45ETDJLKMD – 50 000 моры, 100 примогемов
- 7TLMXSD243JR – 100 примогемов, 5 кгин опыта героя
Как использовать промокоды в Genshin Impact:
- Через настройки игры: Откройте меню игры, выберите «Настройки» (иконка шестеренки), затем перейдите в раздел «Учетная запись» -> «Промокод» -> «Получить». Введите код и нажмите «Обменять». Награда будет отправлена в ваш внутриигровой ящик.
- Через официальный сайт: Войдите на сайт Genshin Impact, авторизуйтесь в своем аккаунте, выберите сервер «Европа», вставьте код в поле «Код» и нажмите «Активировать».