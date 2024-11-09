Рабочие промокоды для Genshin Impact в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года для игроков Genshin Impact доступно несколько промокодов, которые позволяют получить различные внутриигровые награды, такие как примогемы, моры, руды и другие ценные предметы. Эти коды предоставляют возможность получить бонусы без необходимости тратить реальные деньги. Вот актуальные промокоды для игры на текущий момент.

Рабочие промокоды на ноябрь 2024 года:

PAGG9M78TJBQ – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой MTLF6DKA7PQZ – 30 000 моры, 3 единицы татако, 3 единицы чипсов из злакофруктов, 3 единицы чаши из злакофруктов HVQAUTYB8NKE – 20 000 моры, 15 единиц опыта искателя приключений, 10 единиц волшебной руды усиления AEXK6S4U93CF – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 превосходной руды усиления, 3 единицы хризантемы UTLO4OA55PA7 – 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой EMVDL6W28D8A – 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой SVMCJ1398A18 – 10 000 моры, 5 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 5 жареных куриц чили «Джуэйюнь», 5 жареных лапш с рыбой PPBL281426WC – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 лотоса кальпалата SBUEMJB449D9 – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы WTXV36M1J6CO – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы DEOB21CK9Y6N – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы HVDLLZ29Y26W – 10 000 моры, 10 единиц опыта искателя приключений, 5 волшебной руды усиления, 3 блестящие хризантемы LA5E77CLZX5V – 60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений DT4BZD5RT5U9 – 60 примогемов, 5 единиц опыта искателя приключений GENSHINGIFT – 50 примогемов, 3 книги опыта героя

Промокоды с стрима обновления 5.2 (8 ноября 2024):

6ALMWAVKLK35 – 100 примогемов, 10 волшебной руды усиления JS45ETDJLKMD – 50 000 моры, 100 примогемов 7TLMXSD243JR – 100 примогемов, 5 кгин опыта героя

Как использовать промокоды в Genshin Impact: