Qualcomm выпустит новые чипы Snapdragon Wear для умных часов

Недавно Google и Samsung объявили, что они объединят свои соответствующие Wear и Tizen OS, чтобы лучше конкурировать на рынке носимых устройств. И теперь, похоже, Qualcomm будет играть важную роль в повышении конкурентоспособности в сегменте умных часов, выпуская в ближайшее время новые процессоры Snapdragon Wear.

Для тех, кто не знает, умные часы Wear OS в прошлом подвергались критике из-за устаревших чипов Qualcomm, на которых они работали. Но поскольку Google стремится обновить свою платформу Wear OS посредством нового слияния, американский производитель микросхем также стремится выпустить новые и более мощные процессоры на базе носимых устройств. На данный момент один из новейших чипов включает Snapdragon 4100 и 4100+ , но многие OEM-производители еще не приняли эти чипы.

Другими словами, многие производители по-прежнему отстают от Apple, которая доминирует в этом сегменте со своими Apple Watch. Тем не менее, производитель чипов объявил, что он планирует расширить свой портфель носимых чипов, выпуская новые процессоры Snapdragon Wear «во всех сегментах в течение следующего года». Кроме того, компания также анонсировала свою новую программу Wearables Ecosystem Accelerator, цель которой — сделать Qualcomm центром новой волны устройств Wear OS.

Источник — Astera.