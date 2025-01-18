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Qualcomm выпустила упрощённую версию процессора Snapdragon 8 Elite

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Компания Qualcomm представила новую модификацию своего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm выпустила упрощённую версию процессора Snapdragon 8 Elite

Новый чип с немного упрощенными характеристиками появился на сайте производителя, а предназначен он для использования в субфлагманских смартфонах.

На сайте Qualcomm появилась информация о второй версии Snapdragon 8 Elite с модельным номером SM8750-3-AB. В отличие от оригинальной модели, которая имеет восемь ядер, новая версия включает только семь: два Prime с частотой 4,32 ГГц и пять Performance с 3,53 ГГц.

Пока неясно, как отсутствие одного ядра повлияет на производительность. Существует предположение, что это могут быть чипы с дефектами, в которых отключили одно ядро.

 

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