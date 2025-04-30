Qualcomm выберет 2-нм техпроцесс Samsung для Snapdragon 8 Elite 2

Компания Qualcomm планирует использовать передовой 2-нм техпроцесс Samsung Foundry для производства чипа Snapdragon 8 Elite 2, который будет установлен в складные смартфоны Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8, ожидаемые в конце 2026 года. Этот шаг может стать значительным достижением для литейного завода Samsung, который не выпускал флагманские чипы Qualcomm с тех пор, как Snapdragon 8 Gen 1 не оправдал ожиданий.

Новое чипсетное решение будет изготовлено на техпроцессе SF2, что соответствует технологии Exynos 2600 от Samsung. Однако ожидается, что для серии Galaxy S26, которая, как предполагается, будет оснащена процессорами Exynos 2600 во всех моделях, использование Snapdragon 8 Elite 2 не предусмотрено. Это чипсет может быть представлен для других устройств в линейке Galaxy, в то время как для флагманов, скорее всего, будет выбран Exynos.

Вопрос о том, смогут ли чипы Exynos 2600 оправдать ожидания Samsung и обеспечить необходимую производительность, остаётся открытым. Samsung надеется, что технология 2-нм узла будет более эффективной, чем предыдущие решения, однако опасения по поводу возможных проблем с мощностью и производительностью, а также влияние решений Qualcomm о выборе источников поставок остаются.