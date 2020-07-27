Новый флагманский процессор, который выйдет в следующем году, впервые появится на смартфонах Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S30.

Недавно источникам стало известно, под каким кодовым названием проходит новый процессор.

Оказалось, что Qualcomm Snapdragon 875 получил кодовое название Lahaina и модельный номер SM8350, а представлен он будет в конце года.

Первые смартфоны на базе этой модели появятся в первом квартале будущего года. Еще сообщается, что новинка может выйти не под названием Snapdragon 875, а Snapdragon 875G.

Процессор будут выпускать по 5-Нм техпроцессу и получит ядра Cortex X1 и Cortex A78, которые должны обеспечить рост производительности. Другие подробности о чипе пока не раскрывают.