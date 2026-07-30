Qualcomm прогнозирует ускоренное падение доходов от сотрудничества с Apple

Как сообщил генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон в интервью агентству Reuters по итогам отчёта компании за третий финансовый квартал 2026 года, снижение выручки от партнёрства с Apple произойдёт быстрее, чем прогнозировалось ранее.

По словам Амона, причиной стали ограничения в цепочке поставок, из-за которых доля компонентов Qualcomm в новом поколении iPhone окажется значительно ниже прежней оценки в 20%. Начало снижения доходов от сотрудничества с Apple ожидается в четвёртом квартале.

С 1 сентября Qualcomm планирует повысить цены на свою продукцию для улучшения показателей рентабельности на фоне роста издержек по всей цепочке поставок. Амон отметил, что компания вынуждена перекладывать возросшие расходы на конечную стоимость продукции.

В 2027 финансовом году основную часть выручки от продажи чипов Qualcomm рассчитывает получать за счёт направлений, не связанных со смартфонами, при этом рост в сегменте дата-центров должен компенсировать потерю доходов, ранее поступавших от сотрудничества с Apple.

Apple, в свою очередь, разрабатывает собственные модемные чипы, которые уже применяются в моделях iPhone 16e, iPhone 17e и iPhone Air. По имеющимся данным, компания может расширить использование собственных решений начиная с линейки iPhone 18 — в частности, ведётся разработка чипа C2, который, по предварительным данным, должен обеспечивать более высокую скорость и энергоэффективность по сравнению с модемами Qualcomm.

Между компаниями действует патентное лицензионное соглашение, срок которого истекает в марте 2027 года. Пока не уточняется, планирует ли Apple продлевать данное соглашение или перейти на использование собственных модемных чипов во всей линейке продукции.