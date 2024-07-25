Qualcomm представит 21 октября новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4

По сообщениям из китайского технического блога, саммит Qualcomm по Snapdragon запланирован на 21 октября.

Мероприятие Snapdragon Summit состоится на Гавайях в период с 21 по 23 октября.

Именно на этом мероприятии, как ожидается, будет представлен долгожданный чип Snapdragon 8 Gen 4. Этот новый процессор привлекает большой интерес, так как он будет использовать передовую 3-нм технологию производства от TSMC.

По некоторым данным, Snapdragon 8 Gen 4 продемонстрировал впечатляющие результаты в тестах производительности, включая высокие показатели в Geekbench.

Есть данные, что чип заработал около 10 000 в многоядерном тесте процессора, что ставит его на один уровень с процессором Apple M3.

Предполагается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен процессором Oryon от Qualcomm, который обещает улучшить возможности мобильных игр.

Также известно, что основное ядро чипсета Snapdragon 8 Gen 4 будет работать на частоте 4,2 ГГц.