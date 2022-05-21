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Компания Qualcomm представила игровой процессор Snapdragon 7 Gen 1

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Qualcomm помимо своего улучшенного флагманского процессора показала и чип Snapdragon 7 Gen 1 для игровых смартфонов среднего уровня.

Snapdragon 7 Gen 1 будет производится по 4-нанометровой технологии, и его производством займется корейская компания Samsung.

Новинка основана на восьми ядрах, где одно производительное — Cortex-A710 Prime на частоте 2,4 ГГц, три Cortex-A710 Performance с частотой до 2,36 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A510 Efficiency с частотой 1,8 ГГц.

В платформе есть поддержка модема Snapdragon X62 5G и графического ускорителя Adreno 662.

Также разработчики в Snapdragon 7 Gen 1 встроили движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine.

На Snapdragon 7 Gen 1 можно выпускать смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-3200 и экранами с разрешением QHD+ с частотой обновления до 60 Гц.

Процессор поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDR10, HDR10+, и технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.

Snapdragon Snapdragon 7 Gen 1
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