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Qualcomm представил новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite

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Производитель чипов Qualcomm представил новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite, который стал продолжением флагманской линейки чипов.

Qualcomm представил новый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite

Этот процессор уже показал отличные результаты в бенчмарках AnTuTu и Geekbench, а еще он скоро появится в грядущих флагманах популярных брендов.

Snapdragon 8 Elite построен на 3-нм техпроцессе и имеет восьмиядерную архитектуру: два мощных ядра Oryon с тактовой частотой до 4,32 ГГц и шесть производительных ядер до 3,53 ГГц.

Это позволяет процессору обеспечивать на 45% большую производительность в однопоточных и многопоточных задачах по сравнению с предшественником.

Также Snapdragon 8 Elite на 27% эффективнее в потреблении энергии, что увеличивает время работы смартфонов от батареи. Объем кэш-памяти L2 составляет 24 Мбайта, что ускоряет обработку данных.

Графический ускоритель Adreno 830, работающий на частоте 1,1 ГГц, поддерживает технологии трассировки лучей в реальном времени и Unreal Engine, что делает его на 40% быстрее в графических задачах и на 35% быстрее при трассировке лучей.

На смартфонах с новым процессором можно будет запускать игры, такие как Assassin’s Creed IV: Black Flag. Новый NPU стал на 45% быстрее, что улучшает возможности для искусственного интеллекта и машинного обучения.

 

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