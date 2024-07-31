Qualcomm представил бюджетный 5G-процессор Snapdragon 4s Gen 2

Компания Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 4s Gen 2 — облегчённую 4-нм версию модели Snapdragon 4 Gen 2.
Основные отличия:
Частота ЦП 2 ГГц вместо 2,2 ГГц
6-ядерный GPU Adreno
RAM LPDDR4X вместо LPDDR5
Экраны до 90 Гц, а не 120 Гц
Камеры не более 84 Мп вместо 108 Мп
5G-модем до 1 Гбит/c вместо 2,5 Гбит/c.
Сохранены поддержка Full HD+ дисплеев, USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, памяти UFS 3.1 и QC4+-зарядки.
Благодаря процессу и уменьшенным характеристикам новый чип станет дешевле, пополнив сегмент бюджетных 5G-смартфонов