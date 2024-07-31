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Qualcomm представил бюджетный 5G-процессор Snapdragon 4s Gen 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Qualcomm анонсировала процессор Snapdragon 4s Gen 2 — облегчённую 4-нм версию модели Snapdragon 4 Gen 2.

Qualcomm представил бюджетный 5G-процессор Snapdragon 4s Gen 2

Основные отличия:

Частота ЦП 2 ГГц вместо 2,2 ГГц

6-ядерный GPU Adreno

RAM LPDDR4X вместо LPDDR5

Экраны до 90 Гц, а не 120 Гц

Камеры не более 84 Мп вместо 108 Мп

5G-модем до 1 Гбит/c вместо 2,5 Гбит/c.

Сохранены поддержка Full HD+ дисплеев, USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, памяти UFS 3.1 и QC4+-зарядки.

Благодаря процессу и уменьшенным характеристикам новый чип станет дешевле, пополнив сегмент бюджетных 5G-смартфонов

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