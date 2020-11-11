Qualcomm получила лицензию на поставку чипов для Huawei

В сентябре сообщалось, что из-за пересмотренного запрета в США тайваньская TSMC не может сотрудничать с Huawei. Следовательно, TSMC не смогла произвести Kirin 9000 и другие чипсеты Kirin для китайской компании. Недавно сообщалось, что Qualcomm подтвердила подачу заявки на получение лицензии на поставку чипсетов для Huawei. В свежем отчете китайского издания 36k.com утверждалось, что Qualcomm получила разрешение.

Huawei известна тем, что использует собственные чипсеты Kirin для питания своих смартфонов. Китайская фирма не производила чипсеты, а только разрабатывала полупроводники через свое подразделение HiSilicon. Фактическое производство осуществляется TSMC. Поскольку TSMC использует оборудование американского производства для производства этих чипсетов, ей было запрещено вести дела с Huawei. Таким образом, в августе генеральный директор Huawei Consumer Business Ю Ричард заявил, что серия Mate 40 может стать последним телефоном бренда с процессором Kirin SoC.

Недавние отчеты показали, что такие компании, как Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие, получили от правительства США разрешение на продолжение сотрудничества с Huawei. Следовательно, существует вероятность того, что TSMC возобновит производство чипов для Huawei. Между тем, похоже, что Qualcomm будет поставлять чипы китайской фирме.

Согласно китайскому изданию, источник, близкий к Huawei, сообщил, что Qualcomm уже получила лицензию на поставку чипов для Huawei. Если TSMC не сможет вести бизнес с Huawei, его высокопроизводительная линейка, такая как серии P и Mate, может быть оснащена флагманскими чипсетами Snapdragon. Есть вероятность, что серия Huawei P50, прибывающая в первом квартале, может работать на чипсете Snapdragon 875 .

Недавно анонсированная серия Mate 40 пользуется большим спросом. Однако, главным образом, из-за ограниченной доступности чипов Kirin 9000, Huawei, как сообщается, не может производить смартфоны Mate 40 Pro и Mate 40 Pro Plus . Следовательно, есть предположения, что компания может временно продавать модели Mate 40 с процессором Snapdragon 875.

Ожидается, что помимо чипов Snapdragon Huawei также выпустит телефоны на базе MediaTek в отсутствие чипов Kirin. На прошлой неделе сообщалось, что Huawei удалось получить большой запас чипсетов Dimensity от MediaTek до сентября.