Qualcomm летом выпустит улучшенную версию процессора Snapdragon 865

Qualcomm в середине 2019 года выпустила улучшенную версию флагманского процессора Snapdragon 855.

Более мощная модель получила название Snapdragon 855 Plus, и она побудила производителей обновить некоторые свои аппараты.

В текущем году флагманским чипом стал Snapdragon 865, и по данным источника уже летом Qualcomm выпустит Snapdragon 865 Plus.

Выход процессора намечен на третий квартал.

Подробностей про новый чип пока нет, но можно полагать, что в нем будут повышенные частоты в сравнении с текущей конфигурацией Snapdragon 865.