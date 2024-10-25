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Qiwi вновь открыла возможность пополнения кошелька Steam в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Сервис Qiwi неожиданно вернул возможность пополнения аккаунта Steam в России после закрытия, связанного с отзывом лицензии у «Киви Банка».

Теперь услуга доступна в немного изменённом формате и не требует наличия электронного Qiwi-кошелька — для оплаты подойдет любая карта российского банка.

С помощью нового сервиса пользователи могут пополнять аккаунты в странах СНГ, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Армению и Азербайджан. Однако система не работает с учётными записями из других стран, таких как США, Турция и страны ЕС.

Qiwi сообщает, что деньги на аккаунт поступают «обычно» мгновенно, хотя в редких случаях это может занять до 15 минут. Комиссия за конвертацию составляет от 11%. Компания заверяет, что сервис безопасен и удобен, «всё как раньше».

Разработка нового сервиса была осуществлена совместно с компанией Brightson Products s.r.o., зарегистрированной в Чехии.

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