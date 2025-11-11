Пять лет Apple Silicon: сравнение производительности M1 и M5

Сегодня исполняется пять лет с момента выпуска первого процессора Apple Silicon, который заменил Intel-чипы в компьютерах Mac. M1 был представлен 10 ноября 2020 года и стал доступен в MacBook Air, Mac mini и 13-дюймовом MacBook Pro.

На момент выхода M1 демонстрировал высокий уровень производительности на ватт и оснащался «самым быстрым ядром CPU в мире». За эти пять лет Apple выпустила пять поколений собственных процессоров, а в прошлом месяце был представлен M5 в 14-дюймовом MacBook Pro.

По данным Apple, M5 превосходит M1 по ключевым показателям:

производительность CPU/GPU выше в 6 раз;

скорость обработки ИИ увеличена в 6 раз;

видеопроцессинг ИИ стал в 7,7 раза быстрее;

3D-рендеринг ускорен в 6,8 раза;

игровые задачи выполняются в 2,6 раза быстрее;

компиляция кода ускорена в 2,1 раза.

Результаты тестов Geekbench:

M1 одноядерный — 2 320, M5 одноядерный — 4 263;

M1 многоядерный — 8 175, M5 многоядерный — 17 862;

M1 Metal — 33 041, M5 Metal — 75 637.

За пять лет Apple значительно повысила производительность как CPU, так и GPU, добавила аппаратное ускорение трассировки лучей и усовершенствовала Neural Engine для задач ИИ и игр.

Технические характеристики чипов:

Характеристика M1 M5 Техпроцесс 5 нм TSMC 3 нм третьего поколения TSMC Основной чип A14 Bionic (iPhone 12) A19 Pro (iPhone 17 Pro) CPU/GPU 8/8 ядер 10/10 ядер Частота CPU 3,2 ГГц 4,61 ГГц Neural Accelerators отсутствуют встроены в каждое ядро GPU Ray tracing нет третье поколение Динамическое кэширование нет второе поколение Объём памяти до 16 ГБ до 32 ГБ Пропускная способность памяти 68,25 ГБ/с 153 ГБ/с

Apple продавала Mac с собственными чипами параллельно с Intel-моделями три года и полностью отказалась от Intel в июне 2023 года, завершив выпуск Mac Pro 2019 года. Все современные устройства Apple теперь используют собственные процессоры, а поддержка Intel Mac в новых версиях macOS заканчивается с выходом macOS Tahoe.

В следующие пять лет технология Apple Silicon продолжит развиваться. Поставщик Apple, компания TSMC, уже разрабатывает чипы с техпроцессом 2 нм, которые могут появиться в 2026 году с приростом производительности на 10–15 % и снижением энергопотребления на 25–30 %. Чипы 1,4 нм могут последовать уже в 2028 году, обеспечивая ещё большую эффективность и экономию энергии.