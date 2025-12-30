Главная » Новости

Пять ключевых нововведений в программном обеспечении Apple в 2025 году

В 2025 году Apple сосредоточилась на визуальном оформлении, повышении продуктивности и улучшении коммуникаций, представив ряд функций, заметно влияющих на работу устройств компании. Среди множества обновлений выделяются пять, оказавших значительное практическое влияние.

Liquid Glass

Одним из самых заметных изменений стал новый визуальный язык интерфейса Liquid Glass, применяемый во всех операционных системах Apple. Он заменил многие плоские и непрозрачные элементы интерфейса на многослойные прозрачные панели с эффектом преломления и анимацией, реагирующей на контент. Панели навигации, боковые меню, элементы управления и системные оверлеи теперь выглядят как полупрозрачные слои, органично вписывающиеся в интерфейс. Новый стиль используется на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple TV, придавая интерфейсу ощущение простора и интерактивности.

Обновлённая многозадачность iPad

На iPad появилась новая система многозадачности с окнами и панелью меню в стиле macOS. Приложения теперь могут работать в произвольно изменяемых окнах вместо фиксированных разделений экрана, что позволяет располагать несколько окон одновременно. Панель меню отображает команды приложений в структурированном и поисковом формате. Apple интегрировала элементы настольного взаимодействия в iPadOS, что значительно расширяет возможности устройства для работы в многозадачном режиме.

Расширенный Spotlight на Mac

На Mac функция Spotlight получила крупнейшее обновление: она превратилась из поискового инструмента в интерфейс для выполнения команд. В macOS Tahoe Spotlight позволяет создавать и редактировать заметки, отправлять письма и сообщения, запускать таймеры, управлять системными настройками и выполнять команды приложений без их открытия. Результаты поиска теперь отображаются группами по типам файлов, действий и приложений, а также появилась встроенная история буфера обмена и обзор всех установленных приложений в стиле библиотеки.

Live Translation

Функция Live Translation обеспечивает перевод текста и аудио в реальном времени в Messages, FaceTime и звонках. В Messages текст переводится прямо в диалоге, в FaceTime появляются субтитры с переводом во время видеозвонков, а при телефонных звонках речь переводится почти мгновенно с выводом текста и аудио. Live Translation также поддерживается через AirPods, позволяя слышать переведённую речь и отправлять свои ответы через iPhone.

Call Screening и Hold Assist

Call Screening автоматически отвечает на звонки с неизвестных номеров, запрашивая у звонящего данные и цель обращения и предоставляя пользователю расшифровку до соединения. Hold Assist позволяет оставаться на удержании от имени пользователя и уведомляет о возобновлении звонка. В Messages введена фильтрация сообщений от неизвестных отправителей, которые автоматически перемещаются в отдельную папку, предотвращая попадание спама в основной список переписки.

