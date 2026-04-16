Пять альтернатив Vivo X300: флагманы с аналогичной ценой и возможностями.

Vivo X300, представленный как флагман с акцентом на производительность и камеры, после выхода в декабре 2025 года оказался в высококонкурентном сегменте, где ему противостоят сразу несколько сопоставимых моделей. Среди них выделяются устройства, предлагающие схожий уровень возможностей, но с улучшениями в отдельных направлениях — от автономности до экрана и программной поддержки.

Oppo Find X9 рассматривается как один из наиболее близких конкурентов. Устройство оснащается 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем и ориентировано на мультимедийное использование без чрезмерного увеличения габаритов. В камерах используется настройка цвета Hasselblad, что предполагает более естественную передачу оттенков кожи. Также отмечаются увеличенная ёмкость аккумулятора примерно на 16% и более быстрая беспроводная зарядка по сравнению с Vivo X300. Смартфон работает на MediaTek Dimensity 9500 и предлагает комплексную систему из тройной основной камеры по 50 Мп, а также батарею на 7025 мА·ч с поддержкой 80 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной сети.

Samsung Galaxy S26 ориентирован на компактный формат и длительную программную поддержку. В зависимости от региона устройство работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, при этом версия с Snapdragon обеспечивает более высокий уровень производительности. Смартфон выделяется повышенной прочностью корпуса и стекла Gorilla Glass Victus 2, а также предлагает до семи поколений обновлений Android против четырёх у Vivo X300. Основная камера включает три модуля, а батарея рассчитана на 4300 мА·ч с поддержкой 25 Вт проводной зарядки.

OnePlus 15 относится к числу наиболее производительных альтернатив за счёт Snapdragon 8 Elite Gen 5 и увеличенного дисплея 6,78 дюйма. Устройство также превосходит Vivo X300 по ёмкости аккумулятора — 7300 мА·ч против 6040 мА·ч — и скорости зарядки, поддерживая 120 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводному каналу. Камерный блок выполнен в тройной конфигурации по 50 Мп, включая перископический модуль с 3,5-кратным зумом.

Xiaomi 17 использует тот же флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и ориентирован на высокую производительность при сбалансированной энергоэффективности. Смартфон оснащён аккумулятором на 6330 мА·ч и поддерживает быструю зарядку до 100 Вт. Камерная система также тройная по 50 Мп, при этом фронтальная камера получила более высокое разрешение — 50 Мп. Экран 6,3 дюйма с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision рассчитан на универсальное использование.

Realme GT 8 Pro выделяется увеличенной диагональю 6,79 дюйма, высокой частотой обновления 144 Гц и повышенной пиковой яркостью до 7000 нит. В основе также лежит Snapdragon 8 Elite Gen 5. Аккумулятор на 7000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт. Основная камера включает 200-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и два дополнительных 50-Мп модуля.

В целом перечисленные устройства формируют альтернативный набор флагманов, где Vivo X300 конкурирует с моделями, предлагающими различия в производительности, автономности, характеристиках экранов и программной поддержке.