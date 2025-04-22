Путин поручил разработать в России натрий-ионные аккумуляторы

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию и производству в стране передовых устройств для накопления и хранения энергии. В их числе — натрий-ионные аккумуляторы, перспективные как альтернатива традиционным литий-ионным системам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля по итогам прошедшего Форума будущих технологий.

Исполнителями поручения назначены Правительство РФ, госкорпорация «Росатом», платформа «Национальная технологическая инициатива», «Газпромбанк» и Московский физико-технический институт (МФТИ). Им предстоит определить ключевые направления, а также разработать конкретные сроки реализации проектов, направленных на повышение технологической независимости в сфере энергетических решений.

Особое внимание поручено уделить эффективности финансирования научных исследований и опытно-конструкторских разработок. О проделанной работе участники должны доложить до 15 августа 2025 года.