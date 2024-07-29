Путешественников предупредили об опасности USB-портов при зарядке смартфона

Эксперты по кибербезопасности предупреждают владельцев смартфонов о рисках, связанных с использованием общественных USB-портов для зарядки устройств.

Подключение к подобным общественным зарядкам может привести к заражению устройства вредоносным ПО, что известно как «джус-джекинг» (Juice Jacking).

«Dжус-джекинг» представляет собой процесс несанкционированной загрузки вредоносного программного обеспечения через USB-порт при подключении устройства к зарядке.

Мошенники могут использовать этот метод, чтобы заразить устройство через подмену заводских USB-портов на свои, через которые происходит передача вредоносных данных.

Эксперты подчеркивают, что особенно важно быть осторожным при зарядке устройств в общественных местах, таких как отели, аэропорты и кафе, где риск подвергнуться «джус-джекингу» может быть высоким.

Пользователям рекомендуется использовать собственные внешние аккумуляторы или USB-блокираторы данных для безопасной зарядки устройств вне дома и избегать подключения к общественным USB-портам.

При подозрении на опасность USB-порта для зарядки, стоит обратить внимание на признаки, указывающие на возможное вмешательство, такие как поврежденный или необычный внешний вид порта, а также странное поведение устройства во время зарядки (например, автоматическое запуск приложений или падение производительности).

В целях безопасности рекомендуется быть бдительным и предпринимать меры предосторожности при использовании общественных зарядных устройств, чтобы избежать потенциальной угрозы вредоносных атак.