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Опубликованы первые тесты скорости интернета Starlink от SpaceX

03.11.2020 12:11

SpaceX 26 октября запустила свою бета-версию спутникового интернета Starlink, и некоторые пользователи говорят, что они уже достигли скорости загрузки более 160 мегабит в секунду, что выше, чем 95% соединений в США, согласно сервисам проверки скорости интернета.

Один из пользователей с западного побережья США опубликовал в сообществе Starlink Reddit скриншот теста скорости, показывающий скорость загрузки 161 Мбит/с. Другой сказал, что они были в сельской местности Монтаны, когда скорость загрузки показала 174 Мбит/с.

«Starlink навсегда изменит правила игры», — пишут тестеры.

В электронном письме от 26 октября компания SpaceX, основанная Илоном Маском, сообщила, что пользователи бета-версии Better Than Nothing, в которой сеть из почти 900 спутников передает интернет-услуги на Землю, могут рассчитывать на скорость от 50 до 150 Мбит/с.

Большинство пользовательских тестов, составленных в списке на Reddit, попадали в этот диапазон, хотя большинство из них были сделаны до начала публичного бета-тестирования.

В электронном письме пользователям SpaceX заявила, что пытается «снизить ваши первоначальные ожидания» в отношении бета-тестирования. Компания стремится в конечном итоге распространить интернет-услуги по всему миру с помощью Starlink.

В нем говорилось, что пользователи могут ожидать «короткие периоды отсутствия подключения вообще» — и некоторые видели это во время испытания. Пользователь с Западного побережья сказал, что «прерывания составляют от десяти до пятнадцати секунд и, кажется, случаются каждые несколько минут». Он добавил, что «на пути есть пара деревьев, но скорость стабильно высока».

Подписка на бета-тест стоит 600 долларов: 99 долларов в месяц плюс 499 долларов за комплект со штативом, Wi-Fi-маршрутизатором и терминалом для подключения к спутникам Starlink. Некоторые пользователи готовы потратить еще больше на лучшую установку — один человек сказал на Reddit, что они потратили дополнительные 100 долларов на более прочное крепление.

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