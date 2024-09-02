Психолог Наумова: чрезмерное использование гаджетов снижает умственную активность

Чрезмерное использование смартфонов наносит вред умственной активности, как отмечает психолог Наталья Наумова.

Исследования показали, что около 40% россиян проводят в гаджетах более восьми часов в день, что связано с отсутствием увлечений и сложными отношениями с окружающими.

Наумова подчеркивает, что длительное времяпрепровождение в телефонах может привести к сбоям когнитивных функций и замедлению умственной активности.

Чтобы справиться с зависимостью от гаджетов, она рекомендует обратиться к психологу. Это поможет выявить потребности, которые человек пытается удовлетворить с помощью смартфона.

В качестве нормы Наумова указывает, что взрослый человек может использовать смартфон до 40 минут без вреда для здоровья, а просмотр фильмов, требующих размышлений, может занимать до 1,5 часа.

Источник: Москва 24.