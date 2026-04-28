Проверка лицензий на PlayStation ограничила офлайн-доступ к цифровым играм

В службе поддержки PlayStation подтвердили введение проверки лицензий на консолях PS4 и PS5. По данным пользователей, если система не подключается к интернету в течение 30 дней, лицензии на цифровые игры временно перестают действовать, и запуск таких игр становится невозможен.

Уточняется, что речь идёт только о цифровых копиях игр, приобретённых после мартовского обновления. Для восстановления доступа необходимо подключить консоль к сети и пройти повторную проверку лицензий.

В компании Sony Interactive Entertainment официальных комментариев по ситуации пока не давали. Ранее предполагалось, что подобное поведение системы может быть связано с ошибкой и будет исправлено обновлением.