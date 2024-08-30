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Провайдеров предупредили о недопустимости ускорения YouTube в РФ

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ФГУП «ГРЧЦ» предупредил провайдеров о недопустимости ускорения видеохостинга, после того как некоторые компании начали перенаправлять трафик, чтобы обойти ограничения. Это заявление было сделано в ответ на информацию о том, что российские провайдеры пытаются улучшить доступ к YouTube.

Ситуация возникла после того, как в августе 2024 года в России произошло искусственное замедление YouTube. Пользователи начали расторгать договоры с провайдерами, если их интернет не обеспечивал нормальный доступ к этому видеосервису.

В ответ операторы связи решили самостоятельно ускорить YouTube, используя законные методы, так как сервис не был заблокирован.

Однако спустя некоторое время анонимный источник из компании «Транстелеком» поделился документом от ФГУП «ГРЧЦ», в котором надзорный орган предписал провайдерам прекратить использование технологий, искажающих интернет-трафик.

Это необходимо для того, чтобы можно было быстро ограничивать доступ к определенным ресурсам в интернете.

Таким образом, операторам было ясно, что они не должны препятствовать действующим ограничениям, включая замедление YouTube.

После введения этих мер охваты и время просмотра на платформе снизились: охват упал с 45-46% до 38-39%, а среднее время просмотра сократилось с 50-52 минут до 38 минут в день.

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