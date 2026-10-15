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Процессоры Xiaomi XRING обошли Samsung Exynos в рейтинге AnTuTu

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Собственные мобильные процессоры Xiaomi заняли третью строчку в статистике AnTuTu по распространённости чипов среди протестированных Android-устройств в Китае.

По итогам третьего квартала 2026 года доля Xiaomi XRING составила 1,2%. Этот показатель оказался выше результата Samsung, процессоры которой заняли 0,5%.

Лидером рейтинга осталась Qualcomm с результатом 68,9%. Второе место получила MediaTek, на которую пришлось 28,9%. Совокупная доля двух производителей достигла 97,8%.

В отличие от Qualcomm и MediaTek, Xiaomi использует процессоры XRING преимущественно в собственных устройствах.

Кроме того, оснащённый чипом XRING O3 складной смартфон Xiaomi 18 Fold возглавил сентябрьский рейтинг производительности AnTuTu. Модель представили в Китае в сентябре, однако сроки международного выхода производитель пока не объявил.

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