Процессоры Xiaomi XRING обошли Samsung Exynos в рейтинге AnTuTu

Собственные мобильные процессоры Xiaomi заняли третью строчку в статистике AnTuTu по распространённости чипов среди протестированных Android-устройств в Китае.

По итогам третьего квартала 2026 года доля Xiaomi XRING составила 1,2%. Этот показатель оказался выше результата Samsung, процессоры которой заняли 0,5%.

Лидером рейтинга осталась Qualcomm с результатом 68,9%. Второе место получила MediaTek, на которую пришлось 28,9%. Совокупная доля двух производителей достигла 97,8%.

В отличие от Qualcomm и MediaTek, Xiaomi использует процессоры XRING преимущественно в собственных устройствах.

Кроме того, оснащённый чипом XRING O3 складной смартфон Xiaomi 18 Fold возглавил сентябрьский рейтинг производительности AnTuTu. Модель представили в Китае в сентябре, однако сроки международного выхода производитель пока не объявил.