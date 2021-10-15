Процессор Intel Core i5-12600K 12-го поколения показали в тесте Ashes of the Singularity

Сообщается, что после запуска нескольких процессоров в линейке 11-го поколения Intel приступила к тестированию процессоров следующего поколения (12-го поколения). Benchleaks обнаружил грядущий процессор Intel Core i5-12600K «Adler Lake» в тесте Ashes of the Singularity, сообщает Tom’s Hardware.

На данный момент выяснилось, что процессор Intel Core i5 -12600K будет иметь 10-ядерную конфигурацию с шестью ядрами Golden Cove и четырьмя ядрами Gracemount. Среди них на Golden Cove есть функция Hyper-Threading, которая обеспечивает нестандартную настройку с 10 ядрами и 16 потоками.

Сообщается, что он будет поставляться с 20 МБ кэш-памяти L3 и, как сообщается, будет иметь усиление двухъядерного ядра на 4,9 ГГц на ядрах Golden Cove, в то время как ускорение для всех ядер якобы зафиксировано на уровне 4,6 ГГц. С другой стороны, кажется, что ядра Gracemont могут работать с двухъядерным ускорением 3,6 ГГц и ускорением всех ядер 3,4 ГГц.

Что касается графической производительности, то Core i5-12600K в сочетании с графическим процессором Nvidia RTX 3080 смог набрать 10800 баллов в предустановке Crazy 1080p, что, по-видимому, представляет собой улучшение на 10,2% по сравнению с Core i5-11600K. Ему легко удается превзойти своего конкурента AMD Ryzen 5 5600X, набравшего 8100 баллов .