В прошлом году производитель смартфонов POCO, поддерживаемый Xiaomi, выпустил на рынок свой смартфон POCO F2 Pro. Компания также работала над стандартной моделью смартфона, получившей название POCO F2, которая так и не была выпущена.

Теперь живые изображения прототипа модели POCO F2, также известного как Redmi K20S, просочились в сеть, демонстрируя, как смартфон, который так и не дебютировал официально, выглядит с точки зрения дизайна. Дизайн телефона очень похож на тот, который был запатентован Xiaomi в 2019 году, но заявка на патент была подана в 2018 году.

Также сообщается, что смартфон оснащен дисплеем AMOLED с разрешением экрана Full-HD + и вырезом в верхнем левом углу дисплея для размещения датчика фронтальной камеры.

На задней стороне устройства установлена ​​тройная камера, но точные данные о датчиках недоступны. Поскольку смартфон на фотографиях работает под управлением Engineering ROM (AOSP) на базе операционной системы Android 9, версия сборки MIUI остается неизвестной. В телефоне есть боковой датчик отпечатков пальцев, вероятно, тот же датчик, что и в POCO F1.

Прототип модели работает на Qualcomm Snapdragon 855 SoC, что указывает на то, что он был прямым преемником POCO F1, который штурмом захватил рынок из-за первоклассных характеристик по очень конкурентоспособной цене.

Были сообщения о том, что POCO F2 не является флагманским смартфоном и может работать на Snapdragon 732G SoC, но региональный директор POCO в Индии Анудж Шарма опроверг эти сообщения, не раскрывая, какой набор микросхем будет работать на смартфоне.

Источник — Astera.