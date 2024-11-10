Простой способ снизить артериальное давление: новые данные о связи физической активности и здоровья сердца

Гипертония остаётся одной из самых актуальных проблем здравоохранения, ежегодно уносящей множество жизней. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Circulation, выявило важную связь между физической активностью и уровнем артериального давления.

В рамках масштабного исследования, проведённого учеными из Австралии и Великобритании, приняли участие более 14 тысяч добровольцев из пяти стран. Каждый участник носил акселерометр — устройство, фиксирующее уровень физической активности и показатели артериального давления в течение дня и ночи.

Исследователи разработали шкалу физической активности, которая включает шесть категорий, от самого низкого уровня (сон и сидение) до более активных, таких как бег, велосипедные прогулки и подъём по лестнице. Промежуточные категории включают быструю и медленную ходьбу, а также стояние.

Результаты статистического анализа показали, что замена 20-27 минут малоподвижного времени на физическую активность может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно важно, что даже пятиминутная интенсивная тренировка может положительно сказаться на уровнях артериального давления.

Это исследование особенно актуально на фоне глобальной статистики: гипертония затрагивает более 1,28 миллиарда людей по всему миру и часто приводит к тяжёлым осложнениям, таким как инсульты, заболевания сердца и почек.