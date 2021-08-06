Компания iQOO готова выпустить на рынок смартфоны серии iQOO 8 17 августа в Китае. Перед запуском компания постепенно раскрывает ключевые особенности телефона. Пока что стало известно, что серия iQOO 8 будет оснащена одной из лучших панелей AMOLED в этом году. Сегодня надежный аналитик Digital Chat Station поделился просочившимся рендером телефона. Изображение не показывает внешний вид iQOO 8 спереди или сзади, но хорошо просматривает его правый край.

Изображение дает представление о дисплее iQOO 8 Pro с изогнутыми краями. На правом краю помимо качельки регулировки громкости находится синяя клавиша включения. Задняя панель устройства также сужается к краям.

Согласно аналитику, iQOO 8 имеет плоский дисплей, тогда как модель Pro будет иметь экран с изогнутыми краями, как показано на просочившемся изображении. Похоже, что серия iQOO 8 будет поставляться с батареями большего размера, чем iQOO 7. Напомним, iQOO 7, дебютировавший в Китае в начале этого года, поставлялся с батареей емкостью 4000 мАч.

Инспектор также заявил, что дисплей iQOO 8 Pro представляет собой настраиваемую гибкую OLED-панель от китайского BOE. Как компания подтвердила ранее, дисплей серии iQOO 8 оснащен технологией LTPO, которая обеспечивает поддержку динамической частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц. Он поддерживает разрешение 2K + и глубину цвета 10 бит.

Ходят слухи, что телефоны V2141A и V2136A Vivo, которые были замечены при сертификации 3C с быстрым зарядным устройством на 120 Вт, могут быть смартфонами iQOO 8 Pro и iQOO 8. Предыдущий отчет показал, что телефон V2141A может поставляться с 12 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ виртуальной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и Android 11 на базе OriginOS.

Источник — Astera.