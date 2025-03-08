Прошло отключение Google от российских дата-центров и серверов маршрутизации

Компания Google отключила все свои подключения к российским точкам обмена трафиком и коммерческим дата-центрам. Это информация появилась в международной базе PeeringDB и может вызвать задержки в передаче данных и рост цен на услуги связи.

Данные о подключении Google к российским IX исчезли в октябре 2024 года, и с тех пор их не восстановили. Представитель базы PeeringDB подтвердил, что теперь трафик будет идти через транзитные сети, что может увеличить время ожидания и расходы для операторов связи.

В «Мегафоне» сообщили, что отключение от MegaFon-IX не повлияло на качество интернет-услуг, и пользователи могут продолжать использовать привычные ресурсы.

Эксперты считают, что причиной ухода Google могли стать проблемы с обслуживанием серверов в России и ограничения из-за санкций. В конце 2023 года стало известно, что операторы связи начали расширять соединения с Google после отключения серверов маршрутизации.

Также в начале 2022 года в России работало около 700 кэширующих серверов Google, но к концу 2023 года их количество могло сократиться до 450.

В сентябре Минцифры сообщило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян и посоветовал делать резервные копии данных. В Ростелекоме предупредили, что сервисы Google на Android могут прекратить работу в России.

Источник: dp