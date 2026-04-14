Производство iPhone Fold отстаёт от графика, но запуск ожидается осенью 2026 года

По данным DigiTimes, подготовка к выпуску складного смартфона iPhone Fold у Apple идёт с задержкой: этапы тестирования и подготовки к серийному производству сдвинулись примерно на один–два месяца. При этом компания официально не сообщала поставщикам о переносе сроков запуска.

Сообщается, что массовое производство устройства планировалось начать в июне 2026 года, однако теперь старт может быть перенесён на начало августа. Несмотря на это, Apple по-прежнему ориентируется на релиз осенью 2026 года.

Ранее японские СМИ писали о возможном переносе запуска на 2027 год из-за сложностей на этапе инженерных испытаний, тогда как отдельные источники, включая Bloomberg, утверждали, что устройство может выйти в срок или вскоре после линейки iPhone 18 Pro.

Отмечается, что на ранних этапах разработки сохраняется неопределённость, однако часть задержек может быть компенсирована на стадии масштабного производства. При этом аналитики предупреждают, что сдвиги в графике могут повлиять на доступность устройства и привести к ограниченному объёму поставок на старте продаж.

Ожидается, что iPhone Fold станет первым складным смартфоном Apple и будет оснащён 5,5-дюймовым дисплеем в сложенном виде и 7,8-дюймовым — в разложенном. Стоимость устройства, по предварительным оценкам, составит от 2000 до 2500 долларов США.