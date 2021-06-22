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Производство Apple iPhone в 2021 году вырастет на 12,3%

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Apple, очевидно, станет свидетелем роста продаж своих iPhone в этом году. Новый отчет показал, что в 2021 году компания увеличит производство iPhone на 12,3 процента в годовом исчислении.

Производство Apple iPhone в 2021 году вырастет на 12,3%

Согласно отчету TrendForce, гигант выиграет от восстановления рынка после пандемии коронавируса. Ожидается, что производство iPhone в этом году достигнет 223 миллионов единиц, что на 12,3 процента больше, чем в прошлом году. TrendForce добавила, что еще есть возможности для «небольшого роста в будущем». Примечательно, что отчет появился, несмотря на продолжающуюся нехватку микросхем в мире, поэтому он может повлиять на попытки производителя iPhone увеличить производство.

Кроме того, ожидается, что iPhone 13 получит поддержку ProMotion, которая будет доступна в моделях Pro. Хотя ожидается, что Apple будет уделять меньше внимания «мини» моделям своей линейки iPhone. Вероятно, это связано с более низкими, чем ожидалось, рыночными характеристиками iPhone 12 mini, который был выпущен еще в 2020 году. В отчете также добавлено, что компания также выиграет от решения Huawei немного отойти от рынка смартфонов высокого класса.

Источник — Astera.

Apple iPhone
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