Производительность графики в Intel Tiger Lake вырастет до полноценных игровых видеокарт

Пока точно неизвестно, когда будут представлены процессоры семейства Intel Tiger Lake. Предположительно презентация состоится достаточно скоро, так как компания уже разослала чипы разработчиками.

Также в сети все больше появляется данных про новое семейство Tiger Lake. Так, недавно стало известно, что графический ускоритель в процессоре будет состоять из 96 исполнительных блоков и 768 ядер.

Рработать блок будет на частоте 1,2 ГГц, а общая производительность GPU составит 1,84 Тфлопс.

Аналогичная производительность в базовой версии японской игровой консоли Playstation 4.

Предположительно, уровень графической системы в Tiger Lake будет соответствовать GeForce GTX 1050.

Реальная производительность встроенной графики будет раскрыта только после выхода процессоров в продажу.