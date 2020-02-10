Производительность графики в Intel Tiger Lake вырастет до полноценных игровых видеокарт

Производительность графики в Intel Tiger Lake вырастет до полноценных игровых видеокарт10.02.2020 22:36
Пока точно неизвестно, когда будут представлены процессоры семейства Intel Tiger Lake. Предположительно презентация состоится достаточно скоро, так как компания уже разослала чипы разработчиками.
Также в сети все больше появляется данных про новое семейство Tiger Lake. Так, недавно стало известно, что графический ускоритель в процессоре будет состоять из 96 исполнительных блоков и 768 ядер.
Рработать блок будет на частоте 1,2 ГГц, а общая производительность GPU составит 1,84 Тфлопс.
Аналогичная производительность в базовой версии японской игровой консоли Playstation 4.
Предположительно, уровень графической системы в Tiger Lake будет соответствовать GeForce GTX 1050.
Реальная производительность встроенной графики будет раскрыта только после выхода процессоров в продажу.
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