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Производительность графики в Intel Tiger Lake вырастет до полноценных игровых видеокарт

10.02.2020 22:36

Пока точно неизвестно, когда будут представлены процессоры семейства Intel Tiger Lake. Предположительно презентация состоится достаточно скоро, так как компания уже разослала чипы разработчиками.
Также в сети все больше появляется данных про новое семейство Tiger Lake. Так, недавно стало известно, что графический ускоритель в процессоре будет состоять из 96 исполнительных блоков и 768 ядер.

Рработать блок будет на частоте 1,2 ГГц, а общая производительность GPU составит 1,84 Тфлопс.

Аналогичная производительность в базовой версии японской игровой консоли Playstation 4.

Предположительно, уровень графической системы в Tiger Lake будет соответствовать GeForce GTX 1050.

Реальная производительность встроенной графики будет раскрыта только после выхода процессоров в продажу.

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