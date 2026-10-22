Производитель оборудования для чипов сообщил о росте заказов на 96%

Нидерландская компания BE Semiconductor Industries (Besi), выпускающая оборудование для производства микросхем, сообщила о резком увеличении заказов благодаря развитию инфраструктуры искусственного интеллекта.

В третьем квартале 2026 года объём новых заказов достиг 342,6 млн евро. Это на 17% больше предыдущего квартала и на 96% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Результат оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших около 298 млн евро.

Особенно активно растёт спрос на оборудование для гибридного соединения полупроводниковых компонентов. Такая технология позволяет повышать плотность размещения элементов в современных микросхемах.

Руководитель Besi Ричард Бликман также заявил, что компания не рассматривает ASML как прямого конкурента в этой области. Предприятия продолжают технологическое сотрудничество.

Несмотря на рост заказов, отдельные клиенты переносят поставки оборудования на 2027 год. В четвёртом квартале Besi ожидает выручку около 283,4 млн евро с возможным отклонением в пределах 5%.

Компания также объявила о программе обратного выкупа акций на 100 млн евро.