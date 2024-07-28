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Программа страхования Google Pixel стала доступна для жителей ещё двух стран

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Компания Google объявила о расширении сервиса Preferred Care, в рамках которого предоставляется страховое покрытие случайных повреждений смартфонов Pixel, на территорию Великобритании и Японии.

Программа Preferred Care позволяет владельцам Pixel получать компенсацию при повреждении устройства, в том числе из-за падений, пролитой жидкости, трещин. Также она распространяется на поломки электроники и механики после окончания стандартного гарантийного срока.

Стоимость страхового плана для Pixel 8 Pro составляет 249 долларов за предоплату или 12 долларов в месяц. В плане предусмотрено две заявки на компенсацию в год.

Программа доступна для Pixel, Pixel Watch и Fitbit от Google. Подробности о покрытии и процедуре получения услуги размещены на сайтах Google Store и Preferred Care.

Расширение аудитории программы позволит большему числу владельцев Pixel получать страховую защиту в трех крупных рынках — США/Канаде, Великобритании и Японии.

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