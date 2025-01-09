Главная » Новости

Профессор Юрасов рассказал, как правильно сушить намокший телефон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

Профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что делать, если телефон намок. В первую очередь, его нужно выключить и протереть насухо. Заряжать телефон в этом состоянии нельзя.

Если телефон попал в снег, важно быстро очистить его от снега, чтобы он не растаял и не повредил устройство. При небольшом количестве влаги телефон следует поставить вертикально, разъемом вниз, и дождаться полного высыхания.

Если телефон полностью погрузился в воду, необходимо разобрать его, отключить аккумулятор и другие компоненты для тщательной просушки.

Для ускорения процесса можно использовать сжатый воздух и спиртосодержащие растворы для профилактики коррозии. После всех манипуляций нужно убедиться, что все части сухие, и только потом собирать телефон и включать его.

Если устройство не запускается, следует обратиться в сервисный центр.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.