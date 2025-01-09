Профессор Юрасов рассказал, как правильно сушить намокший телефон

Профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что делать, если телефон намок. В первую очередь, его нужно выключить и протереть насухо. Заряжать телефон в этом состоянии нельзя.

Если телефон попал в снег, важно быстро очистить его от снега, чтобы он не растаял и не повредил устройство. При небольшом количестве влаги телефон следует поставить вертикально, разъемом вниз, и дождаться полного высыхания.

Если телефон полностью погрузился в воду, необходимо разобрать его, отключить аккумулятор и другие компоненты для тщательной просушки.

Для ускорения процесса можно использовать сжатый воздух и спиртосодержащие растворы для профилактики коррозии. После всех манипуляций нужно убедиться, что все части сухие, и только потом собирать телефон и включать его.

Если устройство не запускается, следует обратиться в сервисный центр.