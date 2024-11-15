Профессор Юрасов: индукционные плиты могут вызывать головные боли и другие проблемы со здоровьем

Индукционные плиты, работающие на основе электромагнитной индукции, могут представлять риски для здоровья, предупреждает профессор Алексей Юрасов, доктор физико-математических наук, преподаватель кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА. В интервью изданию Лента.ру он рассказал о возможных негативных эффектах длительного воздействия электромагнитного излучения, которое создается такими плитами.

Хотя индукционные плиты считаются более безопасными по сравнению с газовыми и электрическими, поскольку их поверхность не нагревается, Юрасов указал, что длительное нахождение рядом с ними может вызывать головные боли, усталость и раздражительность. В некоторых случаях продолжительное воздействие этих полей может привести к более серьезным последствиям, включая проблемы со сном и ослабление иммунной системы.

Кроме того, профессор отметил, что электромагнитные поля индукционных плит могут нарушать работу кардиостимуляторов и других медицинских устройств. В связи с этим он рекомендовал людям с такими устройствами избегать длительного нахождения рядом с индукционными плитами.

Юрасов подчеркнул, что, несмотря на преимущества индукционных плит, их использование требует осторожности, особенно для людей с медицинскими показаниями, которые могут быть подвержены воздействию электромагнитных полей.