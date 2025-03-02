Главная » Новости

Виноградов: выброшенный чек из банкомата угрожает владельцу банковской карты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 936 Опубликовано

Неверное использование банкоматов может привести к кражам личных данных и деньгам, предостерегает профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ.

Он советует быть внимательнее к чекам, которые содержат конфиденциальную информацию, такую как последние цифры карты и saldo. Лучше всего утилизировать чеки, разрывая их на мелкие кусочки или используя шредер.

Виноградов также отметил опасность оставлять банкомат активным, забывая нажать кнопку «Завершить». Это может дать следующему пользователю доступ к вашей информации. Забытая в банкомате карта также может стать легкой добычей для злоумышленников.

Эксперт предупреждает о методах отвлечения, когда один мошенник отвлекает внимание, а другой совершает кражу. Он рекомендует избегать разговоров с незнакомцами рядом с банкоматом и быть бдительными.

Важно использовать только надежные банкоматы, проверять их на наличие посторонних устройств и регулярно менять пин-коды для повышения безопасности. Для интернет-покупок лучше применять временные виртуальные карты с ограниченными лимитами, что поможет защитить основные средства.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.