Виноградов: выброшенный чек из банкомата угрожает владельцу банковской карты

Неверное использование банкоматов может привести к кражам личных данных и деньгам, предостерегает профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ.

Он советует быть внимательнее к чекам, которые содержат конфиденциальную информацию, такую как последние цифры карты и saldo. Лучше всего утилизировать чеки, разрывая их на мелкие кусочки или используя шредер.

Виноградов также отметил опасность оставлять банкомат активным, забывая нажать кнопку «Завершить». Это может дать следующему пользователю доступ к вашей информации. Забытая в банкомате карта также может стать легкой добычей для злоумышленников.

Эксперт предупреждает о методах отвлечения, когда один мошенник отвлекает внимание, а другой совершает кражу. Он рекомендует избегать разговоров с незнакомцами рядом с банкоматом и быть бдительными.

Важно использовать только надежные банкоматы, проверять их на наличие посторонних устройств и регулярно менять пин-коды для повышения безопасности. Для интернет-покупок лучше применять временные виртуальные карты с ограниченными лимитами, что поможет защитить основные средства.

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