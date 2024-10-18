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Проектор Xiaomi Redmi Pro 3 Pro выходит на рынок по цене 20 300 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Xiaomi начинает продажи своего нового недорого проектора Redmi Pro 3 Pro, стоимость которого на китайском рынке стартует от 1499 юаней.

Проектор Xiaomi Redmi Pro 3 Pro выходит на рынок по цене 20 300 рублей

Проектор поддерживает яркость 470 люмен CVIA и физическое разрешение 1080P. Он оснащён новым закрытым оптическим устройством с системой охлаждения на три турбины и четырьмя ультрапрозрачными стеклопластиковыми гибридными линзами, что позволяет достичь 40% оптического отклонения.

Redmi Pro 3 Pro имеет проекционное соотношение 1.25:1 и может проецировать изображение на экран диагональю от 45 до 120 дюймов. Динамики мощностью 2×6 Вт обеспечивают хороший звук.

Проектор Xiaomi Redmi Pro 3 Pro выходит на рынок по цене 20 300 рублей

Проектор использует модуль лазерного восприятия ToF для интеллектуальной адаптивной системы экрана, поддерживающей автофокусировку, автоматическую коррекцию и предотвращение препятствий на экране.

Устройство работает на четырехъядерном чипе Amlogic T950D4 с тактовой частотой 1,9 ГГц и имеет 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Среди интерфейсов — 2 HDMI, 1 USB и 1 разъём для наушников.

Проектор также интегрирован с экосистемой Xiaomi и поддерживает управление умными устройствами, такими как лампы и шторы. Он оснащён двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth для подключения к мобильным устройствам и воспроизведения музыки.

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