Проектор или телевизор: что выбрать для дома в 2025 году

В 2025 году выбор между телевизором и проектором стал актуальнее, чем когда-либо. Современные проекторы от брендов Xgimi, Dangbei и Formovie стали компактнее, ярче и получили интеллектуальные функции, что делает их реальной альтернативой телевизорам.

Хотя производители телевизоров — такие как TCL, LG, Samsung и Hisense — продолжают развивать технологии Mini LED, предлагая модели с яркостью до 7000 нит, разрешением 4K и 8K, частотой обновления до 240 Гц и поддержкой Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, проекторы заметно сократили отставание.

Formovie X5 Pro, например, обеспечивает 4K-картинку с яркостью 2500 CVIA люмен, поддерживает HDR10+ и способен проецировать изображение до 1000 дюймов. Устройство оснащено встроенными динамиками от Denon и системой автонастройки изображения на базе ИИ. Стоимость — около $1115.

Dangbei MP1 Max стоит $1999, предлагает 3100 ISO люмен, охват 110% цветового пространства BT.2020, сертифицированный Netflix через Google TV и автоматическую настройку экрана. А линейка Xgimi MoGo 4 — это портативные модели с аккумулятором, Google TV и лазерной проекцией, которые можно взять с собой.

Главное преимущество проекторов — размер изображения. В то время как телевизоры редко превышают 110 дюймов, проекторы легко справляются с 150–200-дюймовыми экранами. Однако в ярко освещённых помещениях телевизоры по-прежнему обеспечивают лучшую картинку.

С точки зрения мобильности проекторы выигрывают: их можно легко перемещать между комнатами или использовать вне дома. Телевизоры требуют стационарной установки и не предназначены для частого перемещения.

Современные проекторы работают на тех же платформах, что и телевизоры — например, Google TV с голосовым управлением и автоматической настройкой изображения. Однако для геймеров телевизоры остаются предпочтительным выбором благодаря низкой задержке, HDMI 2.1 и поддержке VRR.

По цене устройства сопоставимы: 75-дюймовый телевизор стоит от $1000, а проекторы — от $500 до $2000, при этом обеспечивая более крупный экран. Выбор зависит от условий использования: для дневного просмотра и игр лучше подойдёт телевизор, а для домашнего кинотеатра и гибкой установки — проектор.