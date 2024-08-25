Проект VR-шлема Vision Pro от Apple оказался на грани провала

Спустя шесть месяцев после выхода Apple Vision Pro, устройство, позиционируемое как «пространственный компьютер», сталкивается с неоднозначными отзывами и вопросами о своем будущем.

Несмотря на первоначальный интерес, высокая цена в 3500 долларов и отсутствие привлекательных приложений ставят под сомнение его успех, пишет 9to5Mac.

Аналитики отмечают, что Apple должна доказать, что Vision Pro — это не просто премиум-VR-гарнитура, а полноценный компьютер, способный выполнять повседневные задачи более эффективно, чем традиционные устройства.

В настоящее время Vision Pro хорошо справляется с мультимедийным контентом, но не может убедить пользователей в том, что он способен заменить Mac или iPad. Например, функция «Виртуальный дисплей Mac» делает его скорее дополнением к существующим устройствам.

Для успешного продвижения Vision Pro Apple необходимо показать, что «пространственные вычисления» — это не просто новинка, а прорыв в способах работы.

Останется ли Vision Pro значимой частью будущего вычислительной техники или станет дорогим экспериментом, пока неясно.

Между тем ранее новинка стала доступна для покупки в Китае, при этом и там согласно статистике каждый второй покупатель возвращал устройство в магазин.

О том, что в КНР 50% покупателей вернули гарнитуру Apple Vision Pro в магазины сообщал портал WCCFTech. Журналисты выяснили, что пользователи, которые решились купить гаджет, спустя несколько дней пользования возвращали его обратно в магазины.

Высокая цена гарнитуры оказалась отпугивающим фактором для потенциальных покупателей, а те, кто все же решается приобрести устройство, часто остаются разочарованными его функциональностью в повседневной жизни.