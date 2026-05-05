Продажи Steam Machine могут начаться уже в мае на фоне поставки крупной партии устройств

Появились сообщения о возможном скором старте продаж Steam Machine. По данным наблюдений за логистическими поставками, Valve могла провести через таможню США партию устройств общим весом около 50 тонн, задекларированную как «игровые консоли».

Исходя из предполагаемого веса одного комплекта Steam Machine (вместе с контроллером и упаковкой) чуть более 3 кг, объём партии может составлять порядка 16,5 тысячи устройств. При этом отмечается, что это относительно небольшая поставка для массового запуска.

Также сообщается, что ранее начавшиеся предзаказы на Steam Controller вызвали высокий спрос и были быстро распроданы в течение короткого времени, что усилило ожидания возможного дефицита новых устройств при выходе Steam Machine.