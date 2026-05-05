Главная » Новости

Продажи Steam Machine могут начаться уже в мае на фоне поставки крупной партии устройств

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Появились сообщения о возможном скором старте продаж Steam Machine. По данным наблюдений за логистическими поставками, Valve могла провести через таможню США партию устройств общим весом около 50 тонн, задекларированную как «игровые консоли».

Исходя из предполагаемого веса одного комплекта Steam Machine (вместе с контроллером и упаковкой) чуть более 3 кг, объём партии может составлять порядка 16,5 тысячи устройств. При этом отмечается, что это относительно небольшая поставка для массового запуска.

Также сообщается, что ранее начавшиеся предзаказы на Steam Controller вызвали высокий спрос и были быстро распроданы в течение короткого времени, что усилило ожидания возможного дефицита новых устройств при выходе Steam Machine.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.