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Продажи смартфонов в золотом цвете выросли в России в 2,5 раза

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В России растет интерес к смартфонам в золотом цвете: спрос на них увеличился на 150% в первой половине 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Тем не менее привычные цвета, такие как черный и синий, остаются наиболее популярными.

В этом году было продано в 2,5 раза больше золотых смартфонов, чем в прошлом. Белый цвет также стал более востребованным — его продажи выросли в 1,2 раза.

Черный цвет по-прежнему лидер, его покупают более 51% покупателей. За ним следуют синие (18%) и зеленые (10%). Серые смартфоны теряют популярность: их продажи упали на 56%.

В категории чехлов на смартфоны растет интерес к розовому цвету. В первой половине 2024 года чехлы этого цвета покупали в 5,2 раза чаще, чем в прошлом году.

Хотя черный цвет остается самым популярным в мире, иногда наблюдается всплеск спроса на необычные цвета, как это было с фиолетовыми iPhone в 2022 году в США.

Источник: Газета.ру.

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