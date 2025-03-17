Продажи смартфонов с eSIM в России выросли на 33%

Компания М.Видео-Эльдорадо сообщила, что в 2024 году продажи смартфонов с поддержкой eSIM увеличились на 33% по сравнению с предыдущим годом. Лидером продаж стал Samsung, спрос на модели с eSIM возрос на 4086%.

На втором месте оказалась Xiaomi с ростом в 260%, а на третьем — устройства Google, спрос на которые увеличился на 237%.

По данным опроса компании Unisimka, 10% пользователей готовы перейти на смартфоны с eSIM, если цены будут приемлемыми. Более 38% респондентов отметили, что наличие eSIM для них не важно. В магазинах М.Видео-Эльдорадо представлено более 900 моделей смартфонов, из которых около 300 поддерживают eSIM.

Среди популярных моделей, на которых пользователи устанавливают модули для eSIM, лидируют Xiaomi (30%), Samsung (18%) и Huawei (10%).